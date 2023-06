In Salzburg wird gezündelt: Polizei bestätigt zwei Brandstiftungen

Den beiden Löscheinsätzen für die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Salzburg war jeweils Brandstiftung vorausgegangen. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.

In einem Wohnblock an der Bessarabierstraße im Stadtteil Liefering war am Dienstag gegen 23 Uhr im vierten Stock des Objektes Feuer ausgebrochen. Ein unbekannter Täter hatte laut Ermittlungen einen dort abgestellten Kinderwagen angezündet. Das Gebäude wurde geräumt, verletzt wurde niemand.

Gegen drei Uhr früh ging am Mittwoch ein Pkw an der Althofenstraße im Stadtteil Lehen in Flammen auf. Auch in diesem Fall blieb es bei Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.