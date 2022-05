In Salzburg wurde heuer erst ein Wolf nachgewiesen - trotzdem gibt es große Bedenken

Während in Tirol und Kärnten die Wogen hochgehen, ist es in Salzburg ruhig. Das kann sich schnell ändern, wenn bald die Almsaison beginnt.

In Kärnten kam es heuer schon zu mehreren Angriffen auf Weidetiere durch Wölfe, auch in Siedlungsnähe. Das Land hat deshalb einen Wolf im Mölltal zum Abschuss freigegeben. Und in Tirol ist der Wolf nach den großen Schäden von 2021 im Jahr vor der Landtagswahl ein Dauerthema für hitzige Debatten.

Der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock sagt, in Salzburg sei heuer bisher ein Wolf per DNA nachgewiesen worden. Er hat im Februar beim Eingang des Stubachtals in Uttendorf zwei Hirsche ...