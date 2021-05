In Salzburg wurden bereits die ersten Schwangeren geimpft

Alexandra Brunner möchte andere Schwangere ermutigen, sich ebenfalls impfen zu lassen. Die Bergheimerin hatte keinerlei Nebenwirkungen.

"Soll ich mich impfen lassen?" Das sei derzeit die häufigste Frage von Schwangeren, sagt Primar Thorsten Fischer, Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in den SALK. "Es gibt nach heutigem Wissensstand nur Vorteile für die Schwangeren und keine Nachteile für die Kinder", sagt Fischer. Entgegen der Meinung zu Beginn der Pandemie habe sich gezeigt, dass eine Infektion in der Schwangerschaft häufiger als bei nicht schwangeren Frauen schwerer verlaufe. In den SALK seien bisher rund 30 an Covid-19 erkrankte Schwangere ...