In Salzburgs Bergen sind noch immer viele Skifahrer "Auf Touren"

Die Foto-Bilanz des Salzburger Lawinenwarndienstes zu einer scheinbar endlosen Wintersaison liegt vor. Noch längst haben nicht alle Outdoor-Begeisterten ihre Skier in den Keller gestellt.

Im Skigebiet Wildkogel (Neukirchen/Bramberg) im Oberpinzgau hatten die Bergbahnen den Betrieb bereits beendet, als sie diesen vor kurzem wieder aufnahmen - und bis zu diesem Wochenende fortführten. Also bis Anfang Juni 2021.

Auch abseits der Pisten werden noch immer die Skier angeschnallt. Tourenskier wohlgemerkt. Denn nach wie vor laden begeisterte Tourengeher Fotoeindrücke von Juni-Skitouren auf die Plattform "Auf Touren" des Salzburger Lawinenwarndienstes hoch. Etwa von jener auf den Johannisberg (Glocknergruppe) oder auf das dritte Watzmannkind (beide 3. Juni).

Das Fotoportal "Auf Touren" ist mittlerweile eine Institution. Seit der Saison 2000/2001 ergänzen die fotografischen und textlichen Wahrnehmungen der Tourengeher die Informationen der ZAMG zur aktuellen Lawinensituation in unseren Bergen.

Als kleiner Anreiz für diese freiwillige Arbeit schreibt der Lawinenwarndienst jedes Jahr einen Fotowettbewerb aus. Die Bilder werden in die Kategorien Alpinismus, Abfahrt/Freeride, Lawine, Schneedecke, Fun & Family sowie bester Gesamtbeitrag eingeteilt.

SN/auf touren Schneedecke (Martin/Karo Gaisl; Dachstein, 19. 10. 2020) SN/auf touren Alpinismus (Leo Huber, Hoher Göll, 26. 4. 2021) SN/auf touren Abfahrt/Freeride (Nani Klappert; Glöcknerin/Radstädter Tauern; 16. 4. 2021) SN/auf touren Lawinen (Nani Klappert; Stemmer-kogel, Glemmtal, 15. 1. 2021) SN/auf touren Fun& Family (Robert Delleske, „Ruhe über der Stadt“, Trattberg, 11. 2. 2021)

Dabei gibt es dank der Unterstützung von treuen Sponsoren (ABS Protection, Bründl Sports, Martini Sportswear, Ortovox, Pieps, Sail & Surf, Alpenverein Salzburg, Chiba Gloves, Tourismusverband Obertauern und Bergwelten) beachtliche Sachpreise zu gewinnen. Die "Salzburger Nachrichten" sind als Medienpartner seit den Anfängen beteiligt.

Die besten Bilder der Saison konnten auch heuer leider nicht beim traditionellen Abschlussabend im SN-Saal prämiert werden. Die Covid-Restriktionen ließen dies nicht zu. Die Fotoauswahl ist aber das Resultat einer Gemeinschaftsarbeit aus einer Jury und dem Online-Voting der auf der Plattform angemeldeten User.

Das erste Bild in diesem Beitrag stammt von Daniel Breuer, es erhielt die Anerkennung als bester Gesamtbeitrag. Es war eine Tour auf den Gernkogel (2267 m) bei Wald im Pinzgau am 21. 12. 2020. Breuer ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer in Neukirchen und professioneller Fotograf. Die imposante Kulisse der heimischen Bergwelt als Arbeitsplatz- was für ein Traum!