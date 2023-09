In Schwarzach überfahrener Bär war auch in Tirol unterwegs

Drei Bären waren im ersten Halbjahr 2023 laut Gen-Untersuchungen in Tirol aufhältig. Einer davon war der Bär, der im Pongau von einem Zug erfasst und getötet worden ist.

Der Bär, der am 23. Mai des heurigen Jahres in Schwarzach (Pongau) von einem Zug überfahren wurde, ist zuvor auch in Tirol unterwegs gewesen. Das belegen Gen-Untersuchungen durch das Naturhistorische Museum Wien, teilte das Land in einer Aussendung mit. Mindestens drei verschiedene Bären hielten sich demnach im ersten Halbjahr im Bundesland auf. Ein Bär, der mehrere Schafe auf einer Alm im Außerfern riss, war derselbe, der sich in den Vorjahren im Oberland aufgehalten hatte.