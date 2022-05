In seiner Salzburger Wohnung Feuer gelegt und dann mit Messer gegen Polizisten: Somalier soll in eine Anstalt

Ein an einer Schizophrenie leidender Somalier (24) war am frühen Morgen des 17. Jänner in der Stadt Salzburg "durchgedreht". In einem akut-psychotischen Schub, laut späterem Gutachten seiner Geisteskrankheit geschuldet, hatte der Lagerarbeiter in einem Wohnblock in Liefering erst in seiner Wohnung Feuer gelegt. Die daraus resultierende massive Feuersbrunst richtete im gesamten Gebäude enormen Schaden an; die Bewohner mussten für die Zeit der Sanierungsarbeiten in ein Hotel einquartiert werden.

Dann war der Somalier mit einem Messer aus dem Haus ...