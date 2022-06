In seiner Wohnung in Salzburger Wohnblock Feuer gelegt - Täter bleibt geschlossene Anstalt erspart

Psychisch kranker Somalier ging zudem mit Messer drohend auf Beamte zu: bedingte Einweisung.

Ein an einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis leidender Somalier (24) hatte im Jänner 2022 in einem Wohnblock in Salzburg-Liefering Feuer in seiner Wohnung gelegt. Der daraus resultierende Brand richtete großen Schaden an. Anschließend an die Brandlegung war der in einem akut-psychotischen Zustand befindliche 24-Jährige mit einem Messer aus dem Block gerannt, Aufforderungen zweier Polizisten, die Waffe wegzulegen, ignorierte er; weil er mit dem Messer drohend auf die Beamten zuging, gab einer einen Warnschuss ab, ehe ihm der zweite Polizist in die Beine schoss.

Am Montag wurde der Somalier (Verteidiger: RA Johannes Koman) nun von einem Salzburger Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski) bedingt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen (rechtskräftig). Die Einweisung wurde dem 24-Jährigen deshalb unter strengen Auflagen bedingt nachgesehen, weil bei ihm in der bisherigen Anhaltung in der Klinik ein "signifikanter Behandlungserfolg" eintrat.