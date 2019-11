In sieben Minuten zu internationalem Erfolg

Maria-Theresa Schinnerl aus Nußdorf gewann beim "Top 100 Speaker-Slam" in Stuttgart den begehrten Publikumsaward.

Schon im Mai hatte Maria-Theresa Schinnerl beim Speaker-Slam in Wien Jury und Publikum gleichermaßen begeistert und mit ihrem Vortrag "Der REIZende Kunde. Wie man mit Freundlichkeit tötet" den begehrten Agentur-Preis gewonnen. Nun legte die Service-Expertin aus Nußdorf noch eins oben drauf und sicherte sich beim Internationalen Speaker-Slam in Stuttgart, organisiert von Speakers Excellence und Hermann Scherer, die höchste Auszeichnung des Abends - den Publikumsaward.

Im K-Kultur und Kongresszentrum kämpfte die 42-Jährige nicht nur gegen 69 internationale Top-Speaker, sondern vor allem auch gegen die Zeit: Exakt sieben Minuten hatte jeder Teilnehmer Zeit, um das Publikum und die 20-köpfige Jury von sich und seinem Thema zu überzeugen und dabei einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das gelang der Salzburger "Speakerin" nicht nur, indem sie im Flugbegleiterinnen-Outfit die Bühne betrat und anhand eines ganz persönlichen Erlebnisses aus ihrer Zeit bei einem internationalen Linienflugunternehmen verdeutlichte, wie wichtig Freundlichkeit und Kompetenz im täglichen Kundenkontakt und Beschwerdemanagement sind. Wie auch im wahren Leben verwandelte sich Maria-Theresa Schinnerl auf der Bühne von der Flugbegleiterin zur Expertin in Sachen Kunden-Service-Qualität und gab ihren Zuhörern wertvolle Botschaften für positive Kundenbeziehungen mit hoher Professionalität und Service-Excellence mit auf den Weg. Am Ende waren sich Zuschauer und Jury einig und wählten die Salzburgerin zum "Star des Abends." "Eine Auszeichnung, mit der ich niemals gerechnet habe und die mich wahnsinnig ehrt. Vor allem aber zeigt dieser Erfolg, wie aktuell das Thema Kundenservice ist und wie viel man auf diesem Gebiet bewegen kann, wenn man mit Herzblut und Überzeugung dabei ist", so Maria-Theresa Schinnerl.

Von der 20-köpfigen Jury gab es jede Menge Lob und positives Feedback. Rolf Schmiel, TV-Psychologe und Top-100-Speaker brachte es auf den Punkt: "Maria-Theresas beeindruckende Bühnenpräsenz, gepaart mit Herzlichkeit, einer perfekten Inszenierung und inspirierenden Botschaften machen sie zu einer mehr als verdienten Siegerin. Ihr Vortrag war das Beste von 70 Beiträgen bei diesem Speaker-Slam."