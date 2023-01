In Siezenheim gestohlenes Fahrrad im Internet aufgespürt

Der 20-jährige Geschädigte fand sein Fahrrad auf einer Online-Handelsplattform. Dann wurde eine Übergabe fingiert.

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb konnte am Sonntag über einen fingierten Kauf auf einer Internetplattform überführt werden. Das Rad war in der Nacht auf Samstag von einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus in Siezenheim entwendet worden. Der 20-jährige Geschädigte gab an, dass er das Fahrrad bereits auf einer Online-Handelsplattform entdeckt hatte, wo es zum Verkauf angeboten wurde. Die Polizei vereinbarte für den Sonntag einen Übergabetermin. Dabei konnte das Fahrrad identifiziert werden. Der Verkäufer, ein amtsbekannter 23-Jähriger, zeigte sich nicht geständig. Das Fahrrad wurde sichergestellt, der 23-Jährige angezeigt.