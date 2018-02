In Sportgastein dinierte man unter Vollmondlicht

Ein außergewöhnlich heller Vollmond und ideenreiche Jungköche: Dass beim ersten Vollmond-Dinner in Sportgastein keine Berner Würstl mit Pommes und Skiwasser serviert wurden, ist da nur folgerichtig.

Schneebedeckte Dreitausender, vom Licht des Supervollmonds bestrahlt: Das außergewöhnliche Ambiente des Nassfelds im Süden des Gastei-ner Tals haben Kreativköche mit einem viergängigen Dinner unter Sternen bespielt.

Rund drei Stunden verbrachten 50 glückliche Gäste am Mittwochabend an einer Freiluft-Tafel am Talboden von Sportgastein - bei milden vier Grad minus auf knapp 1600 Metern Seehöhe. "Wir versuchen schon länger, Kulinarik mit außergewöhnlichen Standorten zu verbinden", sagt Kurdirektorin Doris Höhenwarter. Etwa das Gipfelfrühstück auf dem Kreuzkogel, das Andreas Pointner vom Restaurant Weitblick zu einem wöchentlichen Fixpunkt in der Wintersaison entwickelt hat.