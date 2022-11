"In St. Veit ist noch keine Sportart zugrunde gegangen"

St. Veit steht derzeit ohne Sprungschanze da - für Hugo Seidl von der TSU St. Veit ein No-Go. Er befürchtet das Ende der nordischen Sektion. Ortschef Manfred Brugger versichert aber: "In St. Veit wird es eine Schanze geben."

Fast alle Sportvereine im Pongau stehen vor der gleichen Mammutaufgabe: Nachwuchs für den Sport zu begeistern und in den eigenen Reihen zu halten. Hugo Seidl ist seit 1983 bei der TSU St. Veit tätig, betreute in seiner Laufbahn zahllose Talente und sah dabei etliche Veränderungen in der Gemeinde. Nun sieht der Nachwuchstrainer aber das Aus für den nordischen Skisport in dem Ort, der so viele renommierte Sporttalente hervorgebracht hat. "Ohne Sportstätte in der eigenen Gemeinde werden wir die Jugend nicht mehr für den Sport begeistern können", glaubt Seidl. Dabei nimmt der 69-Jährige Bezug auf die fehlende Sprungschanze im Ort. An Projektideen für eine neue Anlage mangelte es der 3500-Einwohner-Gemeinde allerdings nicht. "Erst wurde die alte Kronberger-Schanze wegen eines Hausbaus im Auslauf zum Astenbauern verlegt. Dort wurde sie dann vor gut drei Jahren wegen faulender Holzteile am Turm gesperrt. Man plante, für kurze Zeit den kaputten Holzturm mit einem aufgeschütteten Erdhaufen zu ersetzen und somit die Schanze kostengünstig wieder aktivieren zu können", erinnert sich Seidl. "Und zu guter Letzt wollte man eine Sprungschanze hinter dem Seniorenheim errichten. Ich hielt diese Idee immer für eine ausgezeichnete Lösung. Es gab Pläne, hier auch den kleinen örtlichen Skilift hinzuversetzten und auch die Langlaufstrecke dort vorbeizuführen. Dieser Plan war sogar von der Gemeinde abgesegnet - kurz vor Baustart entschloss man sich dann aber doch dagegen", schildert Seidl.

SN/Land Salzburg / Neumayr – Leop St. Veits Bürgermeister Manfred Brugger versichert, dass es in seiner Gemeinde wieder eine Schanze geben wird.

Bürgermeister bittet um Geduld

St. Veits Bürgermeister Manfred Brugger zeichnet ein etwas anderes Bild: "Das Projekt - sei es hinter dem Seniorenheim oder an einem anderen Standort - ist auf keinen Fall vom Tisch. Es wird in St. Veit eine Schanze geben, doch man sollte uns bei den Planungen bitte etwas Zeit geben, denn wir verwenden hier schließlich Steuergelder, die mit Bedacht eingesetzt werden müssen." Einen zeitlichen Rahmen für das Schanzenprojekt kann Brugger nicht nennen, er betont aber: "In St. Veit ist noch keine Sportart zugrunde gegangen und so weit werden wir es auch jetzt nicht kommen lassen."

SN/sw/övp Der Vize-Präsident des Salzburger Landesskiverbandes (SLSV), Hannes Rainer, weiß, dass Schanzenprojekte viel Zeit benötigen.

"Schanzen-Projekte brauchen Zeit"

Hannes Rainer, Vizepräsident des Salzburger Landesskiverbandes (SLSV), unterstützt das St. Veiter Vorhaben, kennt aber die Probleme, die ein Schanzenbau mit sich bringt: "Ich weiß, dass in St. Veit Gespräche geführt werden und eine neue Schanze im Raum steht. Details kenne ich aber keine. Ich muss aber sagen, dass es nicht nötig sein wird, neben Schwarzach und Bischofshofen auch in St. Veit eine weitere Schanze mit gleicher Sprungweite zu bauen. Es wäre aber sehr wohl sinnvoll, wenn man das in der Region bestehende Angebot ergänzt und eine Anlage errichtet, die es im Pongau nicht gibt. Aber solche Vorhaben brauchen Zeit, sind ein langer Findungsprozess. Das habe ich auch schon in Schwarzach bei der Renovierung der Sprunganlagen aus erster Hand miterlebt."