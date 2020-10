In Straßwalchen stehen die Ampeln auf Rot

Zwei Baustellen im Ort verursachen derzeit Tag für Tag ein Verkehrschaos. Es gäbe eine Ausweichstrecke. Doch die nutzt kaum jemand.

Man braucht wahrlich einen langen Geduldsfaden, wenn man dieser Tage mit dem Fahrzeug durch Straßwalchen will. Gleich zwei Baustellen mit Ampelregelung erwarten die Verkehrsteilnehmer auf einer Strecke von nicht einmal einem Kilometer Länge. Zum einen dauern die Arbeiten an der neuen Eisenbahnbrücke an, zum anderen wird auch immer noch an der Sanierung des unterirdischen Pfongaubachs mitten im Zentrum gearbeitet.

"Die Situation ist echt schwierig, aber nicht nur für die Verkehrsteilnehmer und die Geschäftsleute im Ort, sondern auch für ...