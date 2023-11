In Stuhlfelden übernehmen Ehrenamtliche den Schülertransport

Nachdem sich auch für diese Gemeinde kein Taxibetrieb mehr finden ließ, ging man nun diesen besonderen Weg. In Bramberg wird noch um eine Lösung gerungen.

Die PN haben bereits mehrfach über die Problematik hinsichtlich der Schüler- und Kindergartenkindertransporte berichtet: Wegen zu wenig Förderung vom Bund und vor allem auch wegen Fahrermangel sahen sich Taxiunternehmer/-innen zum Teil nicht mehr in der Lage, dieses Angebot aufrechtzuerhalten. Die zeitaufwendige, unpraktikable und auch umweltschädliche Alternative ist, dass die Eltern - meistens sind es die Mütter - ihre Kinder selbst in die Bildungseinrichtungen bringen.

In Stuhlfelden ist es gelungen, dieses Szenario abzuwenden. Wiewohl die Kommunen nicht dazu verpflichtet sind, hat die Gemeindevertretung beschlossen, einen Schulbus anzukaufen. Zudem ist es gelungen, eine ganzes Team aufzutreiben, das sich ehrenamtlich hinter das Lenkrad setzt und die Kinder aus den entlegenen Ortsteilen in die Schule bringt. Pro Familie sind pro Monat 20 Euro zu bezahlen. Je nach Platzangebot werden auch Kindergartenkinder mitgenommen. Bgm. Sonja Ottenbacher: "Den ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern gebührt ein großer Dank dafür, dass sie diese verantwortungsvolle Aufgabe mit 18. September übernommen haben. Auch in anderen Bereichen hat bei uns der Einsatz ehrenamtlicher Mitbürger einen großen Stellenwert."



In Bramberg soll bald eine Entscheidung fallen

In Bramberg, wo fast 100 Kinder seit gut einem Jahr betroffen sind, sollen noch diese Woche die Würfel fallen: Falls die Gemeinde so viel Geld zuschießt, dass der Elternbeitrag pro Kind "nur" 50 Euro anstatt 70 Euro betragen kann, soll dass Unternehmen "My Bergliebe Taxi" mit dem Schüler- und Kindergartentransport beauftragt werden.