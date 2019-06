Wenn die freiwillige Feuerwehr das 125-Jahr-Jubiläum und die Trachtenmusikkapelle gar ihr 150-jähriges Bestehen feiert, dann macht man das am Besten mit einem großen mehrtägigen Dorffest. In Unken wurde vom Fronleichnamstag bis Sonntag ausgiebig gefeiert. Nach der Aufstellung der Vereine am Dorfplatz gab es am Sonntag die Feldmesse und im Anschluss daran die Weihe des neuen Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr. Da durfte auch die Politik in Person des Landeshauptmannes nicht fehlen.

Quelle: SN