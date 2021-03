In vielen Haushalten fehlen überprüfte Feuerlöscher

Bewohner konnten nächtlichen Küchenbrand in Mattsee nicht löschen. Die Feuerwehr konnte mit einem CO2-Löscher die Gefahr rasch bannen. Dennoch entstand ein beträchtlicher Sachschaden.

Für das Paar in einem Einfamilienhaus in Mattsee war es in der Nacht auf Dienstag gegen 1.20 Uhr ein ordentlicher Schock: In der Küche war Feuer ausgebrochen. Löschversuche von den Bewohnern seien erfolglos gewesen, so die Polizei in einem späteren Bericht. Das Paar alarmierte die Feuerwehr. Die Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehr Mattsee sowie des Löschzugs Obernberg rückten mit 31 Leuten aus und konnten unter Einsatz von Atemschutz den Brand sehr schnell löschen.

Ortsfeuerwehrkommandant Christian Schweiger: "Für uns war ...