In Wals festgenommener Ungar schmuggelte kiloweise hochgefährliche Drogen: 3,5 Jahre Gefängnis

500 Gramm Kokain, 1500 Gramm Speed, mehrere Tausend Ecstasy-Tabletten sowie 120 Gramm Crystal Meth und Methamphetamin: Dieses Sammelsurium an hochgefährlichen Drogen hatte ein 43-jähriger Ungar (43) in seinem Lieferwagen, als ihn Polizisten auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Wals bei Salzburg festnahmen. Einen kleinen Teil des Suchtgifts wollte er dabei gerade an einen in Salzburg lebenden Landsmann übergeben.

BILD: SN/ROBERT RATZER Symbolbild.