In Wals wurden die Goaßln geschwungen: "Das Schnalzen ist uns schon abgegangen"

Nach einem Jahr Corona-Pause knallte es am Sonntag wieder ordentlich durch die Walser Straßen. Bei den Großen setzte sich der Favorit durch.

Das Gemeinde-Schnalzen in Wals-Siezenheim erlebte am Sonntag gleich mehrere Premieren. Nach einem Jahr Corona-Pause fand die beliebte Veranstaltung in kleinerem Rahmen statt. So wurden der Jugend-Bewerb und der der Erwachsenen zeitlich getrennt ausgetragen. Während es die Kinder und Jugendlichen bereits am Vormittag krachen ließen, maßen sich am Nachmittag die Erwachsenen in der Kunst des Aperschnalzens. "Wir mussten das diesmal zeitlich trennen, weil wir das mit der begrenzten Besucherzahl sonst nicht hinbekommen hätten", sagte Andreas Huber, Obmann der Walser Schnalzer. Zugelassen ...