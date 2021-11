In Wals zwei Frauen erschossen: Detektiv war zur Tatzeit zurechnungsfähig

Es war eine der schockierendsten Bluttaten der vergangenen Jahre im Land Salzburg: Den Ermittlungen zufolge hat ein 51-jähriger Detektiv in der Nacht auf den 6. Mai 2021 in Wals-Siezenheim seine Ex-Freundin (50) und deren Mutter (76) mit insgesamt zehn Pistolenschüssen getötet. Stunden nach der Horrortat wurde der 51-Jährige festgenommen; seit 8. Mai sitzt er wegen dringenden Verdachts des zweifachen Mordes in U-Haft, er räumt die Schüsse ein.

SN/APA/BARBARA GINDL Kripobeamte damals am Tatort in Wals-Siezenheim.