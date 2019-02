In Werfenweng starteten 300 Schlittenhunde aus neun Ländern

Die Pongauer Gemeinde ist das Mekka der Schlittenhundeführer. Was Musher an dem Sport fasziniert.

Eben noch hat Musher und Huskyzüchter Karl Rachbauer auf dem Renngelände in Werfenweng ausgiebig mit seinen sieben Schlittenhunden gekuschelt. Auch die Brüder Grizzley und Gigi, die im Rudel den Ton angeben, liegen entspannt auf dem Rücken und lassen sich den Bauch kraulen. "Sibirische Huskys lieben Nähe und sind sehr verschmust", erklärt der Oberösterreicher, der aus der Nähe von Ried im Innkreis zum Schlittenhunderennen nach Werfenweng angereist ist. Seine Hunde kann er blind unterscheiden. "Ich kenne jeden einzelnen am Bellen." Wer zum Leithund taugt, hat er im Gespür. Seit mehr als 20 Jahren fährt Rachbauer Rennen. Vier Mal pro Woche trainiert er ab September mit seinen Hunden. Er ist 15-facher Staatsmeister, zweifacher Weltmeister und Europameister. Vergangene Woche hat er in Italien einen Vizeweltmeistertitel geholt.