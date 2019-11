In Zell am See drohen lange Wartezeiten

Bürgermeister rät, während der Tunnelsperre den Zug zu nehmen.

Die wegen des Unwetters verschobene Sperre des Zeller Schmittentunnels tritt heute, Mittwoch, um 8 Uhr in Kraft. Sie dauert bis Montag, 9. Dezember, 17 Uhr.

Am Dienstag wurde noch unter Hochdruck auf den beiden einzigen Ausweichstrecken gearbeitet. Sowohl die Thumersbacher Landesstraße (L247) als auch die Zeller Ortsdurchfahrt P311 waren nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wurde mit Ampeln geregelt. Auf der L247 wurde im Zuge der schon lange geplanten Sanierung asphaltiert, bei der Ortsdurchfahrt liefen noch Arbeiten nach einem Murenabgang. Kämen die Behinderungen auf den Ausweichstrecken mit der Tunnelsperre zusammen, gäbe es unweigerlich enorme Wartezeiten an den Ortseinfahrten. Deshalb wurde der Start der Tunnelsanierung auch um fünf Tage verschoben. Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ): "Es war unsere Bedingung, dass die Ampeln weg sein müssen, wenn die Tunnelsanierung noch heuer starten soll. Das wurde mit den Firmen abgesprochen."

Freilich wird es auch so Staus geben, wie jedes Mal, wenn der Tunnel gesperrt ist. Wer mit dem Auto in die Stadt fährt, muss vor allem in der Früh mit 30 Minuten Wartezeit rechnen. Wimmreuter sagt, schneller und stressfreier komme man mit der Bahn nach Zell am See. Bei der Pinzgauer Lokalbahn gebe es zwischen Niedernsill und Zell am See ebenso einen Halbstundentakt wie zu den Hauptverkehrszeiten auf der Strecke zwischen Saalfelden und Zell am See.