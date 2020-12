Infektionszahlen in Salzburg scheinen nicht mehr zu sinken

An diesem Wochenende waren die Neuinfektionen höher als am Wochenende zuvor. Und das, obwohl die Infektionen der Massentests in der Statistik noch fast nicht aufscheinen.

SN/Andreas Kolarik Die Zahl der Infektionen ist weiterhin hoch, trotzdem war der Andrang bei den Massentests überschaubar. Im Bild: Warteschlange vor einem Testlokal in Hallein-Rif.