Infizierter behandelte Patienten: Strafantrag gegen Zahnarzt im Pongau liegt vor

Vor einer Woche war der Mann in seiner Ordination festgenommen worden. Nun liegt der Strafantrag der Staatsanwaltschaft vor. Der Kassenvertrag dürfte mit Ende Juni weg sein.

Am 3. März rückte die Polizei in eine Zahnarztordination in Bad Hofgastein aus. Die Beamten nahmen den Mediziner fest, weil er am Vortag trotz eines positiven Coronatestergebnisses noch einen Patienten behandelt haben soll und am nächsten Tag erneut in der Praxis erschienen war. Ein Haftrichter verhängte in der Vorwoche die Untersuchungshaft gegen den Mann. Er sitzt seither in der Justizanstalt Salzburg.

"Fünf Personen im Nahebereich des Beschuldigten"

Nun liegt der ...