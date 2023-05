Inge Waltl gibt Tipps: Kraftpakete der Frühlingssaison

Der Großteil der Pflanzen in der Natur ist essbar. Gerade jetzt sind sie vollgepackt mit Gesundem.

In einer Hand hält Inge Waltl eine Goldnessel, in der anderen ein Büschel aus Gänseblümchen, Gedenkemein, Vergissmeinnicht, Löwenzahn, Giersch und behaartem Schaumkraut. Bild:

Was das wohl ist - sieht aus wie ein Vergissmeinnicht, hat aber dunklere blaue Blüten und größere Blätter? "Das ist das ,Gedenkemein', Großes Vergissmeinnicht oder Nabelnüsschen", erklärt Inge Waltl beim Rundgang in ihrem Garten. Der bietet neben Kulturpflanzen auch jede Menge Wildkräuter. Üblicherweise ist die gebürtige Kärntnerin stundenlang in der Aigner Au unterwegs, wo sie reichlich Zutaten für ihre Wildkräuterküche findet. Mehr als zehn Jahre lang hat sie im "M32" im MdM am Salzburger Mönchsberg gekocht und mit großer Hingabe Wildkräuter zu feinsten Gerichten verarbeitet.

Althergebrachte Wissen von der Großmutter

Viel Wissen hat sie als Kind von ihrer Großmutter erfahren, die sie auf Erkundungstouren mitnahm. Als Leiterin einer Pfadfindergruppe hat Waltl den Kindern, mit denen sie in Wald und Flur unterwegs war, viel von ihrer Erfahrung weitergegeben. Den "letzten Schliff" holte sie sich in Frankreich, bei Wildkräuterpapst Jean-Marie Dumaine, bei dem sie hospitierte. Ihre Erkenntnisse samt Rezepten hat sie inzwischen in zwei Büchern veröffentlicht, "wild & köstlich" sowie "wild & unwiderstehlich" (Pustet Verlag).

Erkenntnisse und Rezepte

Darin finden sich Verwendungsmöglichkeiten für Gänseblümchen, die als Tee oder Gesichtswasser gut für die Haut sind, die Blüten eine hübsche und gesunde Zutat für Salate oder Kräuteraufstriche ergeben.

Im Garten oder in Balkonkisten wächst derzeit dicht die Vogelmiere. "Ich nenne ihn Teenagersalat, weil er nach Mais schmeckt und den sogar Kinder gerne essen", sagt sie. Besonders kräftigend sind Löwenzahn und Brennessel. "Die obersten vier Brennesselblätter sind köstlich als Spinat und vom Löwenzahn ist von der Wurzel bis zur Blüte alles ess- und verwertbar." Gerade jetzt ist Waldmeisterzeit. "Damit er sein herrliches Aroma entwickelt, muss er unbedingt ein paar Stunden antrocknen, erst dann z.B. einen beruhigenden Tee zubereiten."