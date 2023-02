GPS-Tracker für Gewalttäter: "Dieses Gerät kann Morde verhindern"

Täglich eine Wegweisung, jeden dritten Tag eine einstweilige Verfügung gegen einen die Familie oder die Partnerin tyrannisierenden Gewalttäter: Die Stadt Salzburg ergreift nun die Initiative für mehr Opferschutz. Beispielhaft gilt dazu ein Modell in Spanien.

Eineinhalb Monate ist dieses Jahr 2023 erst alt, in Österreich sind in diesem Zeitraum bereits fünf Frauen gewaltsam ums Leben gekommen. In den vergangenen beiden Jahren waren es 28 bzw. 29 Femizide. Diese Zahlen beunruhigen. Salzburgs Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) sagte bei einer Pressekonferenz am Dienstag: "Es ist mittlerweile fast schon Normalität geworden, alle 14 Tage eine getötete Frau zu beklagen. Wir sind leider noch weit weg von einer gewaltfreien Gesellschaft."

Wehrlos ist diese Gesellschaft jedoch nicht. Alexandra ...