Initiative in Salzburg will im Umgang mit Drogen sensibilisieren

Substanzkunde, psychologische Erste Hilfe sowie Rausch und Risiko: Das waren die Themen beim ersten Workshop zum Thema Drogen im Kulturzentrum Mark. "Es passieren schlimme Dinge, weil weggeschaut und nicht darüber geredet wird", sagt die Veranstalterin.

Aus ganz verschiedenen Bereichen der Salzburger Club- und Kulturszene kamen die Besucherinnen und Besucher des ersten Workshops zum Thema Drug Awareness (deutsch: Bewusstsein für den richtigen Umgang mit Drogen). Jenny Szabo, Organisatorin: "Der Workshop richtet sich an die Personen, die mit den Themen Drogen und Alkohol oft in Kontakt kommen - also Mitarbeiterinnen von Clubs, Eventveranstalter und Leute, die sich viel im Nachtleben aufhalten oder einfach nur interessiert sind." Das kostenlose Angebot solle sensibilisieren, aufklären und informieren. Gefördert werde auch der Austausch zwischen den verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch intensivere Kleingruppen.

"Man kann nicht einfach wegschauen"

"Es ist kontraproduktiv, nur Verbote auszusprechen und nicht miteinander über die Themen zu reden. Es passieren schlimme Dinge, weil weggeschaut und nicht darüber geredet wird", sagt Szabo. Man komme so oder so mit dem Thema in Berührung. Da sei es wichtig, zu wissen, wie man richtig reagiere. Unter den Besucherinnen und Besuchern sind auch Barbara Erblehner-Swann und Sebastian Burger von der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Für sie seien Projekte wie dieses wichtig, da sie bei der Arbeit mit Kindern in direkten Kontakt mit solchen Themen kommen. "Wir sind nicht nur wegen der Vorträge, sondern auch wegen des Austauschs unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gekommen", betont Erblehner-Swann. "Die Information muss weitergetragen werden, sodass wir die Kinder und Jugendlichen auf einer guten Basis weiterberaten können."



Hemmungen bei potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Für den Workshop am Donnerstag waren 15 Plätze vorgesehen. Davon wurden aber nur 10 reserviert. Jenny Szabo: "Manche Leute trauen sich nicht, sich anzumelden, weil sie Angst haben, dass Alkohol und Drogen verteufelt werden." Auf der anderen Seite hätten potenzielle Teilnehmerinnen Angst, dass im Workshop vor der ganzen Gruppe Wissenslücken bei ihnen auftauchen würden. Der Bedarf sei aber sehr wohl da, auch vonseiten der Veranstalter. "Es ist ein allgemeiner Wunsch in der Szene, dass mehr Aufklärung bei dem Thema stattfindet", sagt Szabo. Auch die Idee für das Projekt sei von außen an sie herangetragen worden. "So ein Projekt muss sich aber auch erst einmal herumsprechen, bevor die Nachfrage steigt." Das Ziel sei, auch noch längerfristig Projekte in diese Richtung zu machen.

Der Verein Mark organisiert Events und Projekte

Jenny Szabo ist die Assistenz der Geschäftsführung im Mark und organisiert Events und Projekte. Das Mark ist ein öffentlich geförderter Verein für kulturelle und soziale Arbeit. Am Standort in Sam bietet es Platz für Veranstaltungen und Clubbings am Wochenende, aber auch reguläre Projekte, bei denen der soziale Aspekt eine große Rolle spielt. So bietet das Mark beispielsweise eine soziale Haarwerkstatt, die Bike Kitchen oder eine Community Kitchen. Szabo: "Wir möchten Zugänge und kulturelle Teilhabe schaffen und Menschen die Möglichkeit bieten, ihre Projekte zu verwirklichen."