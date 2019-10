Innsbrucker Strafrechtler: "Strafmaß für Schaden und Raus erachte ich als angemessen"

Für Strafrechtsexperten der Universität Innsbruck sind die vom Obersten Gerichtshof bestätigten Untreue-Schuldsprüche "nachvollziehbar". Die ausgemessenen Strafen seien weder zu milde noch zu streng.

Der OGH hatte keinen Zweifel. Alle Angeklagten in der Swap-Affäre haben, in unterschiedlicher Tatbeteiligung, das Delikt der Untreue erfüllt: Bei der Übertragung von "fremdem Vermögen", nämlich sechs hochspekulativen, im Millionenminus befindlichen Zinstauschgeschäften von der Stadt an das Land Salzburg, seien ...