Das ehemalige Restaurant in der Bürgerspitalgasse in der Salzburger Altstadt steht seit Jahren leer. Jetzt nimmt die Stadt Geld für die Renovierung in die Hand und sucht einen neuen Pächter.

Efeu sprießt auf den Steinstufen, die zum einstigen Haubenrestaurant Alt- Salzburg im Herzen der Salzburger Innenstadt führen. Auch Moos hat sich breitgemacht. 25 Jahre lang kamen in dem Lokal zwischen der Pferdeschwemme und dem einstigen Bürgerspital Liebhaber gehobener österreichischer Küche ...