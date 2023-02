Ins Toro Toro in Hallein zieht ein neuer Spanier ein

Nach 30 Jahren steht im spanischen Restaurant Toro Toro in Hallein ein schleichender Wechsel an: Gabriél de García wird neuer Küchenchef und Gastgeber.

Fans der gehobenen spanischen Küche können aufatmen: Am 14. Februar sperrt das Restaurant Toro Toro in den historischen Gemäuern des Schlosses Altendorf in Hallein wieder auf. Die bisherige Patronin Giselinde Reitsamer (66) bleibt noch für rund ein halbes Jahr an Bord, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten - auch im Sinne ihrer Stammgäste, die keinen kulinarischen Schock erleiden sollen.

Doch dazu dürfte es ohnehin nicht kommen, denn Reitsamers Nachfolger kennt Spanien wie seine Westentasche: Gabriél de García ...