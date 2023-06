Integrationsfußball in Salzburg: Außenseiter Guinea gewinnt bei den Herren, Österreich bei den Damen

Unter dem Motto "Sport spricht alle Sprachen" fand am Samstag das Finale der Integrations-Fußball-WM statt - mit überraschenden Siegern. Das Politiker-Team gab sich nach einem unvorhersehbaren Aufstieg bereits im Vorfeld geschlagen.

"Das Integrationsturnier ist immer für Überraschungen gut", sagt Erwin Josef Himmelbauer, Ehrenpräsident von Sport spricht alle Sprachen, nach dem Finaltag am Samstag. Denn Guinea sei bei den Herren "absoluter Überraschungssieger" gewesen. Himmelbauer ist Organisator der Integrations-Fußball-WM, die am PSV-Platz Alpenstraße in Salzburg ausgetragen wurde. Dabei sind 24 Mannschaften unterschiedlicher Nationen in der Vorrunde am Donnerstag gegeneinander angetreten. Zehn sind in die Finalrunde aufgestiegen. Guinea siegte vor Bosnien-Herzegowina, Nord-Mazedonien und Kroatien. Bei den Damen duften sich die Österreicherinnen über den Sieg über Brasilien freuen.