"Integrativer Gedanke ist Wunschdenken"

Für Menschen mit Behinderung gebe es immer noch viel zu wenig Angebote, so Sabine Seidl.

Es ist bereits das 19. Integrative Feriencamp, das von Sabine Seidl im Bezirk veranstaltet wird. Das Motto für das Camp von 18. Juli bis 3. August lautet heuer "Wilder Westen, Cowgirls & Cowboys". "Ein Motto, das uns wie ein roter Faden durch die Wochen begleiten wird. Wir werden wie immer viel in der Natur unterwegs sein", verspricht sie - und zusätzlich viele spannende Abenteuer. Auf dem Programm stehen neben dem Reiten etwa Line Dance, Waldpädagogik, Brotbacken, Musikpädagogik, Schwimmen, Tanzen, Tandemflug oder ein Besuch im Waldameisen-Kindergarten.

Ihr umfangreiches Angebot einer integrativen Ferienbetreuung ist jedes Jahr sofort schnell ausgebucht: "Vor allem Kinder und Jugendliche mit Behinderung melden sich von überall her." Heuer gibt es für die drei Monate Feriencamp wieder gut 40-45 Plätze zu vergeben, "noch sind Anmeldungen möglich".



Kaum Kinder während des Jahres so sichtbar

Die 59-Jährige wünscht sich auch während des übrigen Jahres mehr Angebote für Menschen mit Behinderung: "Ich habe viele Ideen und erfreulicherweise auch immer zahlreiche Sponsoren und Unterstützer für meine Projekte. Viele Eltern wenden sich regelmäßig an mich und es wäre auch ihr Wunsch, dass in unserem Bezirk endlich mehr angeboten wird. Der integrative Gedanke, der ist Wunschdenken."

Derzeit arbeitet Seidl an einem reitpädagogischen Projekt: "Pferde haben eine starke Wirkung auf Kinder. Reiten bereichert in vieler Hinsicht und stärkt das Selbstbewusstsein. Es hilft mit, ins Gleichgewicht zu kommen."

Man sehe während des ganzen Jahres nie so viele Kinder mit Behinderung im öffentlichen Raum wie während ihrer Ferientage, lautet ihr Vorwurf. "Zumeist sind sie das ganze Jahr unsichtbar in Betreuungen und nehmen kaum an unserem Leben teil. Ich sehe zwar sehr wohl eine Offenheit gegenüber diesem Thema. Aber es müssten viel mehr Möglichkeiten geschaffen werden. Und zwar von ganz oben, seitens des Landes. Auch meine Erfahrungen mit meinem Sohn Lukas bei seiner Betreuung zeigen das. Es passiert einfach zu wenig für diese Menschen."