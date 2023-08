Integratives Feriencamp in Werfen lässt sich nicht unterkriegen

Sabine Seidl, die Organisatorin des einzigen integrativen Feriencamps im Bezirk, will ihr Projekt trotz eines Schicksalsschlages weiter fortführen.

Trotz des Regenwetters schallt lautes Kinderlachen durchs Werfener Ortszentrum. Es kommt vom integrativen Feriencamp in der Mittelschule. Unter einem schützenden Dach übt Judoka Lukas Leschinger mit einigen Jugendlichen Würfe. Die Kinder, einige mit und andere ohne Behinderung, haben sichtlich große Freude an der Kampfsport-Einheit. Nach einiger Zeit gibt Sabine Seidl, die Veranstalterin des Camps, den Hinweis zum Stationswechsel. Neben Judo stehen heute nämlich auch Yoga und Bouldern am Ferienprogramm.

Söhne als Antrieb

Seidl organisiert das Feriencamp bereits zum 20. Mal. Ursprünglich waren auch für heuer drei Wochen Programm geplant. Ein Schicksalsschlag stellte die Pläne Mitte Juli allerdings auf den Kopf: Völlig überraschend war Sabine Seidls Sohn Lukas verstorben. "Das war natürlich ein enormer Schlag für mich", berichtet die Mutter. Zunächst habe sie gedacht, sie könne das Camp unter diesen traurigen Voraussetzungen nicht durchführen. "Doch dann wurde mir klar, dass ich auch in Erinnerung an Lukas weitermachen will. Also habe ich wieder zwei Wochen durchgezogen", schildert sie.