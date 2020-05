Intensive Suche nach in Salzburg verschwundenem Segelflugzeug fortgesetzt

Flieger wurde zuletzt am Mittwoch westlich des Katschbergpasses gesehen.

In Salzburg wird seit Donnerstag nach einem Segelflugzeug gesucht, mit dem es am Mittwoch letztmalig Kontakt gab. Das Flugzeug mit einem deutschen Piloten war über Rosenheim nach Salzburg gekommen. Nach Polizeiangaben wird vor allem im Lungau und Pongau sowie im angrenzenden Kärnten nach dem verschwundenen Flieger gesucht.

Der in Deutschland registrierte Motorsegler soll laut ORF Mittwochfrüh in Herrsching südwestlich von München gestartet sein. Seine letzte bekannte Position war am frühen Nachmittag desselben Tages westlich des Katschbergpasses bei Muhr im Lungau - mit Kurs Richtung Nordwesten.

In die Suche sind mehrere Ortsstellen der Bergrettung und Hubschrauber eingebunden. Donnerstagabend wurde sie ohne Erfolg abgebrochen, am Freitag aber wieder fortgesetzt.

