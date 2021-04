Intensivpflegerin: "Könnte ich jemanden zu uns auf die Station führen, würde ich das sofort tun"

Weiterhin hart am Limit: Die Covid-Intensivstation des Klinikums in Schwarzach ist seit Monaten durchgehend in Vollauslastung. Die Pongauer Nachrichten sprachen dazu mit Intensivpflegerin Maria.

SN/sw/maria riedler Für Coronaleugner findet Intensivpflegerin Maria kein Worte. Wenn sie die Möglichkeit hätte, würde sie diese sofort durch die Covid-Station im Krankenhaus führen, um ihnen zu zeigen, was die Krankheit auslösen kann.