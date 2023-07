Internationales Engagement für das Gasteinertal

Egon Hagenhofer wirbt mittlerweile mit acht Lkw auf den Straßen Europas für seine Heimat - der Dorfgasteiner Unternehmer stößt damit jedoch nicht nur auf Gegenliebe. Alexandra Portenkirchner vom TVB Dorfgastein erklärt, warum Hagenhofer mit seinem Unterfangen von den Tourismusverbänden im Tal nicht unterstützt wird.

Egon Hagenhofer lebt für das Gasteinertal und diese Zuneigung zu seiner Heimat trägt er seit einigen Jahren auch in die Welt hinaus. "Ich bin sehr stolz auf die Dinge, die ich mache und gemacht habe", erklärt Hagenhofer. Der Privatvermieter veröffentlicht seit rund 20 Jahren den "Dorfgastein Prospekt". "Damit will ich auch den kleinen Privatvermietern im Tal eine Bühne geben. Denn die großen Hotels brauchen viel Platz und nehmen auch viel Aufmerksamkeit in Anspruch - für kleine Privatvermieter bleibt da oft nicht mehr viel übrig."

Werbung für kleinere Privatvermieter

Darum rief der Vater von vier Töchtern vor einiger Zeit eine weitere Aktion ins Leben. Acht Lkw machen international derzeit Werbung für "sein Gasteinertal". "Vier davon sind auf allen Seiten bedruckt und machen in ganz Europa auf dieses wunderschöne Fleckchen Erde aufmerksam", sagt der stolze Dorfgasteiner. Finanziellen Vorteil habe Hagenhofer mit seinen Vorhaben kaum: "Der Profit aus dem Prospekt fließt direkt in die Aktion mit den Lkw. Mir ist es einfach nur wichtig, dass auch den Kindern eine Zukunft im Gasteinertal bleibt."

Mit seinen Aktionen stößt Hagenhofer im Gasteinertal aber nicht nur auf Gegenliebe. "Ich finde bei so manchem Tourismusverband im Tal oft taube Ohren vor - darf teilweise sogar den Prospekt im Büro des Verbandes nicht auflegen. Dennoch glaube ich, dass wir kleinen Privatvermieter im Tal eine große Rolle spielen. Unsere Gäste sind es, die den Ort erkunden, in den ansässigen Restaurants etwas konsumieren und das familiäre Klima der Privatvermieter schätzen. Diesen familiären Aspekt können große Hotels einfach nicht liefern", glaubt Hagenhofer, der sich nach wie vor kämpferisch für sein Unterfangen zeigt: "Je mehr mich die Unterstützer der großen Tourismus-Maschinerie boykottieren, desto stärker werde ich."

Schwierige Zusammenarbeit

Alexandra Portenkirchner vom Dorfgasteiner Tourismusverband entgegnet: "Die Zusammenarbeit mit Egon Hagenhofer gestaltet sich doch schwierig. Wir führen als Dachmarke für das gesamte Tal die Gasteinertal Tourismus GmbH. Hier zahlt jeder Verband einen Beitrag und jeder Vermieter, jedes Hotel und jedes Apartment kann hier auch kostenlos online oder in einem Katalog inserieren. Privatvermieter haben also genauso Platz bei uns und gehen nicht unter. Egon Hagenhofer bietet quasi unser Angebot in einem kleineren Rahmen - denn er fokussiert sich mit seinem Unterfangen auf Dorfgastein - doppelt an. Die Aussagen, dass Privatvermieter also von großen Ketten verdrängt werden, halte ich für sehr übertrieben. Alle Buchungsanfragen, die wir über unsere Online-Plattform erhalten, werden an alle Nächtigungsbetriebe übermittelt. Der Gast kann sich dann aus einer Auswahl jenen Betrieb aussuchen, der ihm am meisten zusagt. Hotels und Privatvermieter werden hier Seite an Seite geführt", hebt Portenkirchner abschließend hervor.