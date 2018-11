Internet abgedreht: Flüchtlinge aus Bergheimer Asylquartier rasteten aus

Alles begann in der alten HAK 2011. Zwei Dutzend BORG-Schüler waren unter wenig attraktiven Bedingungen bis 2014 hier untergebracht. Nach der Zeit im Container freuen sich 171 Schüler und 35 Lehrpersonen nun …

Auch ohne Liebesschnulzen ist "The Sellout" der Durchbruch gelungen. Die Musiker - großteils aus dem Flachgau - liefern ein Konzert nach dem anderen. Das nächste der Combo ist am Freitag im Oval. Ursprünglich …

Chronik

Der Unfall in St. Georgen am Samstagnachmittag endete glimpflich. Eine 17-jährige Deutsche fuhr mit ihrem Pkw auf der Holzhauser Straße. Aus noch unbekannter Ursache geriet die Frau in einer Linkskurve ins …