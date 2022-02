Internet-Betrüger lockt 22-jähriger Frau beim Urlaub im Gasteinertal 15.000 Euro heraus

Anrufer gab vor, dass gegen die Frau wegen Geldwäsche ermittelt werde. Zudem forderte er sie auf, ihr Geld auf ein vermeintlich sicheres Konto zu überweisen. Die Frau überwies 15.000 Euro. Auch ein Paar aus dem Pongau wurde Opfer von Betrügern.

Die Serie der Internetbetrügereien in Salzburg reißt nicht ab: Am 31. Jänner wurde eine 22-jährige Burgenländerin während ihres Urlaubsaufenthalt im Gasteinertal geschädigt: Ein Anrufer teilte der Frau in englischer Sprache mit, dass vermeintlich mehrere Konten in mehreren Ländern auf ihren Namen eröffnet wurden. Jetzt werde wegen Geldwäsche gegen sie ermittelt, hieß es. Weiters wurde die Frau aufgefordert das Geld von ihrem regulären Giro-Konto auf ein vermeintlich sicheres Konto zu überweisen. Zudem forderte der Anrufer die Urlauberin auf, eine Fernwartungs-Software zu installieren. Das Opfer überwies schließlich rund 15.000 Euro. Nachdem der Täter weiter versuchte, die Burgenländern in ein Gespräch zu verwickeln, brach diese das Gespräch ab.

Paar gab nach Aufforderung die Bankdaten bekannt

In Bischofshofen wurde wiederum ein Ehepaar - ein 41-jähriger türkischer Mann und eine 36-jährige Deutsche - ebenfalls am 31. Jänner Opfer eines Phishing-Betruges. Sie wurden per SMS aufgefordert, einem Link zu folgen, um ihr Bankkonto wieder freizuschalten. Der Aufforderung kam das Paar nach und gab über die vermeintliche Online-Banking-Website ihre Bankdaten bekannt. Danach wurden von einem unbekannten Täter rund 4500 Euro abgebucht.



79-jähriger Salzburger schöpfte rechtzeitig Verdacht

Beinahe wäre ein 79-jährigen Salzburger am 31. Jänner einem Telefonbetrüger aufgesessen, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben hatte. Statt einen auf den PC angeblich aufgefundenen Virus unschädlich zu machen, verschaffte sich der Betrüger mittels Microsoft "Team Viewer" Zugang zum Computer und forderte das Opfer auf, ihm die Zugangsdaten für das Onlinebanking mitzuteilen. Im Zuge des Gesprächs schöpfte der 79-Jährige zunehmend Verdacht, beendete das Gespräch und ließ sofort sein Konto sperren. Dadurch konnte ein widerrechtlicher Zugriff auf das Bankkonto verhindert werden. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, fremden Menschen den Zugriff auf den eigenen Computer zu ermöglichen und Fremden Bankdaten mitzuteilen.