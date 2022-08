Internetbetrug: 52-jährige Salzburgerin verlor 143.000 Euro

Der Frau wurde von einem Unbekannten vorgegaukelt, dass sie mit Investitionen einen großen Gewinn erzielen könne.

Es sollte ein lukratives Bitcoin-Trading-Geschäft sein, in das eine 52-jährige Salzburgerin zwischen August 2020 und Juli 2022 investiert hat. Am Ende entpuppte sich das Ganze aber als groß angelegter Betrug. Konkret hat ein Unbekannter mit der Salzburgerin im Internet Kontakt aufgenommen und ihr erklärt, dass sie durch geschickte Investitionen einen großen Gewinn erzielen könne. Die Salzburgerin wurde neugierig und transferierte binnen zwei Jahren immer wieder Geldbeträge, die an verschiedene "Krypto-Wallets" des Täters weitergeleitet wurden. Der Unbekannte begründete die fortlaufenden Zahlungen laut Polizeibericht mit Aktivierungskosten oder Steuerzahlungen. Insgesamt überwies die Salzbuergerin 143.200 Euro.