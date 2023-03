Die Kriminalstatistik zeigt, dass sich die polizeilichen Ermittlungen künftig auf die virtuelle Welt konzentrieren müssen. Die Internetkriminalität hat um 146 Prozent im Vergleich zu 2019 zugenommen. Auch die bei Betrügern derzeit beliebte "Tochter-Sohn-Betrugsmasche" schlägt sich in der Statistik nieder.

Wird es jemals so sein, wie es vorher war? Diese Frage stellten sich wohl viele Menschen in den vergangenen Jahren. Auch wenn die Pandemie einiges auf den Kopf stellte, auf die alljährliche Kriminalitätsstatistik der Polizei ist Verlass. Und diese zeigt in Salzburg heuer, dass es zumindest in einem Bereich wieder so werden kann wie vorher.

In Salzburg verdächtigte die Polizei im Vorjahr 31.664 Personen, eine Straftat begangen zu haben. Das ist immerhin ein Anstieg von 22,7 Prozent ...