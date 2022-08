Onlinebetrug mit Cannabis: 40.000-Euro-Investition löste sich in Rauch auf

Ein im Flachgau wohnender Deutscher ist offenbar Opfer von Internetbetrügern geworden. Er hatte 40.000 Euro online in ein Cannabisunternehmen investiert - und die Summe promp verloren.

Der 36-jährige Deutsche erstattete am Montag bei der Polizei eine Anzeige, da er von einer deutschen Onlineplattform für Cannabisanlagen und Cannabispflanzen um 40.000 Euro betrogen worden sein dürfte - ohne die finsteren Absichten eines Drogenkriminellen.

Denn der Deutschw wollte auf dieser Cannabisanlagen-Plattform in medizinische Cannabispflanzen investieren und erhoffte sich einen guten Ertrag aus seinen Anteilen. Den Tipp dazu hatte er von einem Bekannten bekommen. Dieser erzielte in den vergangenen Jahren damit guten Profit, weshalb er mittels Banküberweisungen und Online-Transaktionen Mitte Juli gesamt 40.000 Euro in das Cannabisunternehmen investierte.

Am 21. Juli wurde diese Plattform jedoch aus unbekannten Gründen geschlossen. Der 36-Jährige wartete daraufhin einige Zeit ab und recherchierte im Internet zu dieser Plattform, bis er auf Internetforen stieß, die Geschädigten zur Anzeigeerstattung rieten. Die Ermittlungen zum Sachverhalt, dem Internetanbieter und den dahinterstehenden Personen laufen.