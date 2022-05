Salzburgs Polizei warnt vor "Phishing"-Betrug - Pongauerin verlor tausende Euro

Salzburgs Polizei hat sich am Dienstag mit einer Warnung vor einer Welle an Internetkriminalität zu Wort gemeldet. Es geht um "Phishing", in diesen Fällen um die Bankdaten von Raiffeisen-Kunden. Eine Frau aus dem Pongau wurde durch Phishing mehrere tausend Euro los.

Aktuell sei eine abermalige Phishing-Welle im Umlauf, meldete die Salzburger Polizei am Dienstag. Die Vorgehensweise der Täter wurde so beschrieben: Personen erhalten ein SMS mit dem Text: "Raiffeisen: Dein Account wurde gesperrt. Besuchen Sie: https://raiffeisen-konto-verifizieren.com um Ihr Konto zu sichern." Schon sprachlich sollte hier mindestens ein "Einfädler" stutzig gemacht haben: Die angeschriebene Person wird zunächst geduzt, danach geht es aber in der Höflichkeitsform mit "Sie" weiter. Technisch gesehen läuft die Sache so weiter: Beim Anklicken der versendeten URL wird der Nutzer auf eine Phishing-Seite umgeleitet. Bei genauer Betrachtung wird ersichtlich, dass es sich um eine Betrugsseite handelt, da kein SSL-Zertifikat ausgestellt ist. Das Fazit (nicht nur der Polizei): Es handelt sich um keine Seite der genannten Bank. Und daher sollten Sie das angezeigte Kontaktformular auf keinen Fall ausfüllen und erst recht nicht absenden. Dass "Phishing"-Warnungen sehr ernstzunehmen sind, beweist ein Fall aus dem Pongau - auch ohne SMS: Am 6. Mai 2022 (Freitag) erhielt eine 38-jährige Pongauerin eine E-Mail. Die Frau öffnete die Nachricht, in der sich ein Link befand. In der Mail wurde die Frau aufgefordert, den Link zu öffnen. Die 38-Jährige tat dies. Kurz poppte auf dem Bildschirm eine Seite auf, die die Frau aber gleich wieder schloss. Das brachte nicht viel, im Gegenteil: Am 13. Mai 2022 (ebenfalls Freitag) wurde die Frau von ihrem Bankberater kontaktiert, da auf ihrem Konto ein Ausgang von mehreren tausend Euro zu verzeichnen war. Die Pongauerin erstattete Anzeige.