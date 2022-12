Interview mit dem ersten Teufel: "Ich will, dass alles human über die Bühne geht"

Einmal trägt er die Mitra vom Nikolaus, ein anderes Mal eine schaurige Krampusmaske. Adolf Sedetka mag beides. Der Obmann der Maxglaner Teufeln lebt das Krampus- und Perchtenbrauchtum.

Die Liebe zu Manuela verschlug den gebürtigen Niederösterreicher vor 30 Jahren nach Salzburg, genauer gesagt nach Maxglan. Der Sonnenschutzmonteur hat beruflich im Sommer Hauptsaison. Wenn's draußen dunkel und kalt wird, dann wird dem Obmann der Krampuspass "Die Maxglaner Teufeln" aber ganz heiß. Er und seine Krampuse und Perchten brennen auf ihre ersten Läufe.

Als Nächstes steht der große "Heim-Krampuslauf" morgen, am 8. Dezember, ab 18 Uhr, in Maxglan, ab dem Rochushof, an.



Redaktion: Wie sehr brennen ...