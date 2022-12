Salzburg erhält Großrechner für die Hochschulen im Land

Der Bund fördert die Anschaffung mit 2,4 Millionen Euro. Bis der neue Rechner kommt, ist weiterhin viel Improvisationsgeschick gefragt. Die vorhandenen Systeme sind veraltet - und fehleranfällig.

Die Rechnerkapazitäten der Universität Salzburg (Plus) sind seit Langem am Limit. Seit Jahren laufen Bemühungen, Geld für neue Technik aufzutreiben. Jetzt gibt es ein Weihnachtsgeschenk: Der Bund stellt 2,4 Millionen Euro bereit, um einen neuen Großrechner zu beschaffen. Das Land stellt sich mit weiteren 400.000 Euro ein. In Summe werden für das neue System 3,6 Millionen Euro veranschlagt.

Vom neuen Hochleistungsrechner sollen die Universität Salzburg, die Salzburger Landeskliniken (Salk), die FH Salzburg und das Mozarteum Salzburg profitieren. Das ...