Investitionen für die Jüngsten und für Sport

In Radstadt gab es für den neuen Kindergarten einen Architektenwettbewerb. Das Siegerprojekt steht nun fest.

Öffentlich präsentiert wurde das neue Kindergartenprojekt in Radstadt, "die Entscheidung für dieses Siegerprojekt eines Architektenwettbewerbs fiel jedoch bereits in einer Gemeindesitzung Anfang März", sagt Bürgermeister Christian Pewny (FPÖ), "der Kindergarten der Stadtgemeinde ist doch bereits längst in die Jahre gekommen bzw. ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Vergangenheit enorm gewachsen."

Für die neuen und modernen Räumlichkeiten waren neben den ökonomischen Gründen auch andere Aspekte entscheidend: "Es ist eine sehr kompakte und energetische Bauweise geplant. Die Ausrichtung der ...