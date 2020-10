Investor ändert Chaletdorf-Pläne für Rußbach

Statt 23 Chalets sollen nun 28 Apartments und neun Chalets kommen. Davor braucht es aber noch eine Genehmigung des Landes.

Der Beschluss in der Gemeindevertretung war einstimmig. Sofern auch das Land den abgeänderten Flächenwidmungsplan absegnet, fällt in Rußbach der Startschuss für ein lange geplantes touristisches Großprojekt: ein Chaletdorf auf dem Haasfeld. Allerdings soll das Feriendorf nach den neuesten Plänen des niederländischen Investors anders aussehen als bisher bekannt.

"Wir wollen jetzt 28 Apartments und neun Chalets errichten. Das ist mehr im Sinne der Anrainer, weil wir die Apartments auf der Oberseite des Grundstücks geplant haben. Damit gibt es weniger Gebäude an der Grundstücksgrenze", sagt Wim Vermaat, Geschäftsführer des Projektbetreibers Vliewijk Holding GmbH. Für sein Vorhaben in Rußbach hat er sich zwei private holländische Geldgeber mit ins Boot geholt. "Ich investiere seit 2008 in österreichische Immobilien. Über einen mir bekannten Makler bin ich auf das Grundstück in Rußbach gestoßen", sagt Vermaat.

Die Apartments und Chalets will er mit einer vertraglichen Vermietungsverpflichtung an Investoren verkaufen, die wiederum professionelle Betreiber mit der Vermietung beauftragen müssen. Als erster Schritt soll auf Wunsch der Gemeinde ein Zentralgebäude mit Gastronomie errichtet werden. Wie viel Geld er selbst in die Hand nimmt, will Vermaat nicht sagen. "Unsere Kalkulationen aus der Anfangszeit des Projekts sind nicht mehr realistisch. Sobald die Umwidmung feststeht, werden wir Gespräche mit lokalen Baufirmen aufnehmen." Mit dem Bau will er "so bald wie möglich" starten, traut sich Corona-bedingt aber keine zeitliche Festlegung zu. "Wir leben in einer wahnsinnigen Zeit, das macht eine zuverlässige Planung schwierig."

Bürgermeister Karl Huemer (ÖVP) als Befürworter der Chaletdorf-Pläne hofft auf einen positiven Bescheid des Landes "noch im Herbst". Aus der zuständigen Abteilung 10 des Landes heißt es dazu auf TN-Anfrage, man gehe davon aus, dass die Prüfung bis spätestens Ende November abgeschlossen sein werde.

Anrainerin: "Reines Immobiliengeschäft"

Die Rolle der Mahnerin übernimmt seit Jahren Anrainerin Barbara Ortner. Sie vermutet hinter dem Vorhaben ein "reines Immobiliengeschäft" der Projektbetreiber. "Wie es mit der Infrastruktur ausschauen wird, hat man noch nicht gehört. Die Zufahrt zum Grundstück ist ja eine Zumutung", ärgert sich die frühere Vizebürgermeisterin. Als solche gehe es ihr auch um den Ort als Ganzes: "Man hätte auch Flächen für den Wohnbau widmen können, dann wären sicher Leute gekommen. Aber nein, da geben wir es den Holländern."

Dass die Gemeinde tatsächlich verhindern könne, dass die Chalets als Zweitwohnsitz genutzt werden, bezweifelt Ortner. Abgesehen davon ist sie als direkte Anrainerin noch immer nicht vom - bereits genehmigten - Oberflächenwasser-Konzept überzeugt. "So, wie das am grünen Tisch geplant wurde, kann das nicht funktionieren", meint die langjährige Gemeindevertreterin.

Ortschef Huemer hält Befürchtungen, die Chalets könnten als Zweitwohnsitze enden, für unbegründet. "Wenn der Bebauungsplan festgelegt wird, müssen uns die Investoren die Verträge vorlegen, in denen sie mit den späteren Betreibern klar regeln, dass es sich um keine Haupt- oder Nebenwohnsitze handelt."