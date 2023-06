Investor geprellt? Landesgericht sprach Finanzmanager frei

Die Investmentfirma überwies insgesamt 600.000 US-Dollar. Der Salzburger, so der Vorwurf, habe das Geld aber nicht wie vereinbart für abgesicherte Investitionen verwendet.

Ein Salzburger (53), der seit Jahren weltweit mit einem Konglomerat an Gesellschaften im Bereich der Finanzdienstleistung und Vermögensverwaltung tätig ist, wurde Dienstag am Landesgericht von den Vorwürfen der Untreue und des Betrugs freigesprochen. Der vom Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Martina Pfarrkirchner) gefällte Freispruch ist rechtskräftig. Der 53-Jährige, er fungiert als Geschäftsführer von Finanzdienstleistungsgesellschaften quer über den Globus, hatte bereits 2012 mit dem Alleingesellschafter einer in Australien ansässigen Investmentfirma einen "Fondsverwaltungsvertrag" abgeschlossen. Laut Anklage sollte er mit Geldern der australischen Firma abgesicherte, unnötige Risiken vermeidende Veranlagungen tätigen. Das Ziel: Gewinnlukrierung. Die Investmentfirma überwies insgesamt 600.000 US-Dollar. Der Salzburger, so der Vorwurf, habe das Geld aber nicht wie vereinbart für abgesicherte Investitionen verwendet. Zudem habe er weitere 200.000 Dollar, die vom Investor an ihn flossen, für sich bzw. seine Firmengruppe verwendet. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Laut Verteidiger war der Investor zuvor schon seit 2005 stets zufriedener Geschäftspartner des Salzburgers gewesen. Auch im konkreten Fall seien den Investitionen Sicherheiten gegenübergestanden.