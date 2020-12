Inzidenz von 1100: Kein Bezirk in Österreich ist so stark betroffen wie der Lungau

Lange Zeit blieb der Lungau von größeren Covid-Ausbrüchen verschont. Jetzt steigen dort die Infektionszahlen, obwohl sie im restlichen Salzburg sinken.

Die Covid-Neuinfektionen in Salzburg sind rückläufig. Im Wochenschnitt liegt man derzeit laut Landesstatistik bei 340 neuen Erkrankungen am Tag. "Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Richtung 200, dann 150 gehen", sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. Im Lungau geht der Trend allerdings in die andere Richtung. Der Bezirk sei derzeit das Sorgenkind, sagt Filipp. "Der Lungau lag am Donnerstag bei einer 7-Tages-Inzidenz von 1100 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das ist mit Abstand der höchste Wert in Österreich", sagt Filipp. An zweiter Stelle liege ...