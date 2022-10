Iranerinnen schnitten sich Haare ab: 350 bei Protest in Salzburg

Iranerinnen und Iraner in Salzburg zeigten sich solidarisch mit den Protesten gegen das Regime im Iran

Um sich mit Protesten gegen das Regime im Iran solidarisch zu zeigen, versammelten sich am Sonntagnachmittag rund 350 Iranerinnen und Iraner und deren Unterstützer am Salzburger Bahnhofsvorplatz. Wie die Demonstrantinnen im Iran schnitten sich in Salzburg einige Frauen ihre Haare ab, um auf die religiös motivierte Unterdrückung aufmerksam zu machen. Auch Kopftücher wurden verbrannt. Organisatorin Lisa-Maria Thalmayr freute sich über die rege Beteiligung, trotz des starken Regens. "Wir haben getanzt, bis wir durchnässt waren. Wir tanzen, weil andere es nicht ...