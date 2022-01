Ist das Leben bald nicht mehr leistbar?

Chronik / Panorma aus Salzburg Stadt Nachrichten

Stetig steigen die Kosten in vielen Bereichen des täglichen Bedarfs. Und vor allem wächst die Teuerungswelle am Wohnungsmarkt und im Bausektor immer weiter an. Gestiegen sind die Wohnkosten nochmals mit dem Jahreswechsel - quer über alle Segmente hinweg. Sowohl am privaten Wohnungsmarkt, in Genossenschaftswohnungen, in den Gemeindebauten als auch bei der Anschaffung eines Eigenheims. Letzteres ist aufgrund horrender Preise ohnehin für viele zu einem unerreichbaren Wunschtraum geworden.

Eine wachsende Nachfrage auf der einen Seite und ein begrenztes Angebot ...