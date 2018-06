Ist eine andere Wirtschaft möglich?

Muss immer die Gewinnmaximierung beim Wirtschaften die oberste Maxime sein? "... es brennt der Hut" singt Hubert von Goisern leidenschaftlich. In einer Veranstaltung zum Thema Gemeinwohlökonomie diskutiert er u.a. mit dem Aktivisten Christoph Felber.

Das Land Bhutan erstellt jährliche Evaluierungen zum Glück seiner Einwohner*innen. Das Bruttonationalprodukt wird dabei durch das Bruttonationalglück ersetzt. Das klingt wie eine Utopie, ist aber real. Und es bedeutet, dass der Mensch im Fokus steht - und nicht seine materielle Wertschöpfung.

Eine Utopie?

So betrachtet: Ist ein Wirtschaftssystem wie die Gemeinwohlökonomie, das sich am Wohle der Menschen und der Umwelt orientiert, möglich? Oder eine Utopie? Eine gesellschaftlich relevante Fragestellung. Und wer, wenn nicht ein Kulturbetrieb, ist die perfekte Projektionsfläche für eine derartige Fragestellung.

Die Gemeinwohlökonomie - ein von Unternehmer*innen entwickeltes, ethisches Wirtschaftsmodell nach Christian Felber - ist eine Vision für eine nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise. Die Wirtschaft soll nach denselben Werten gestaltet werden, die menschliche Beziehungen gelingen lassen und auch bereits in der Verfassung verankert sind. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und die Umwelt und nicht die Gewinnmaximierung um jeden Preis. Als unternehmerischer Erfolg wird der Beitrag zum Gemeinwohl angesehen, der im Unterschied zu heute gemessen und belohnt wird.

"Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl." - Verfassung Bayerns, Art. 151

"Unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf. Das Geld ist zum Selbstzweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle." - Christian Felber

Gesprächsteilnehmer*innen:

Christian Felber: Autor Gemeinwohl-Ökonomie, Universitäts-Lektor und Tänzer

Hubert von Goisern: Musiker

Hans-Jörg Birner: Bürgermeister Kirchanschöring, Südostbayern

Daniela Gmachl: Geschäftsführerin ARGEkultur gemeinnützige GmbH

Jennifer Klink: Mitarbeiterin Hotel Auersperg, Salzburg

Wolfgang Schäffner: Geschäftsführer Studienzentrum Saalfelden

Moderation: Isabella Klien, GWÖ-Beraterin, Salzburg

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite salzburg.ecogood.org