Ist Leinenzwang ein Problem für den Tierschutz?

Freund oder Problemfall? Das artgerechte Zusammenleben mit "dem besten Freund des Menschen" scheint immer schwieriger zu werden.

Tödlich verletzte Rehe, die offensichtlich von Hunden gerissen wurden. Landwirte, die auf Probleme mit freilaufenden Hunden hinweisen. Und die Jägerschaft mit Appellen an Hundebesitzer, ihre Vierbeiner anzuleinen: In vielen Städten und Gemeinden wird in Folge eine rigorose Leinenpflicht erlassen. Diese negativen Schlagzeilen und öffentliche Kampagnen scheinen unsere Gesellschaft zu spalten. Diese Stimmung, und die Probleme haben zu einem guten Teil die Hundehalter selbst zu verantworten. Trotzdem: "Hundehaltung an der Leine ist nicht artgerecht", sagt Herbert Deutinger, erfahrener Hundeführer und einst langjähriger Ausbilder bei der Bergrettungshundestaffel in Salzburg. "Vielleicht ist das manchen nicht bewusst, aber man kann Hunde so nicht tierschutzgerecht halten. Zu einer tiergerechten Haltung gehört die Möglichkeit zu freiem Auslauf ohne Leine und zu freiem Kontakt mit Artgenossen."



Artgerechte Haltung eingegrenzt

Das Tierschutzgesetz fordert, dass jedes Tier verhaltensgerecht untergebracht werden muss, und dass die Möglichkeit zu artgemäßer Bewegung nicht so eingeschränkt werden darf, dass dem Tier Leid oder Schäden zugefügt werden. Zahlreiche international renommierte Hundeexperten wie auch Dorit Feddersen-Petersen, Fachtierärztin für Verhaltenskunde mit Zusatzbezeichnung Tierschutzkunde, betonen dies immer wieder: Freilauf ist für die Entwicklung des Hundes essenziell, ermöglicht viele Umweltreize und Kontakt mit anderen Hunden und Menschen: "Wird ein Hund ausschließlich an der Leine geführt, so wird er in seinen Bewegungs- und Erkundungsmöglichkeiten stark eingeschränkt", sagt Feddersen-Petersen. Das artgemäße Sozialverhalten wird durch ausschließliche Leinenführung eingegrenzt und Verhaltensfehlentwicklungen können sich durch das Unterbinden der arttypischen Kommunikation mit anderen Hunden ergeben. Viele Hunde verhalten sich in Folge aggressiv oder ängstlich.



Pflichtbewusste Hundeführer müssen Verantwortung übernehmen

"Von einem Leinenzwang sind alle Hunde betroffen, selbst solche, von denen keine Gefahr ausgeht", bedauert Deutinger. "Natürlich können Hunde eine Gefahr etwa für Rehe darstellen, doch verantwortlich ist immer der Hundebesitzer. Es gehört auch zur Fürsorgepflicht von Eltern, dass sie wissen, wann sie ihr Kleinkind an der Hand führen müssen, wenn ihm eine Gefahr im Straßenverkehr droht. Genauso müssen pflichtbewusste Hundebesitzer einschätzen können, wann und wo sie ihren Hund anleinen müssen. Hunde immer angeleint zu führen, das ist Tierquälerei." Hundewiesen seien kein Ersatz dafür, "die Gemeinden machen es sich zu einfach."

Doch was tun, neben einer guten Ausbildung des Vierbeiners? "Vielleicht wäre ein Hundehalteverbot für manche Besitzer besser. Hunde orientieren sich über Geruch und lernen so. Selbstverständlich gibt es Gebiete, wo ein Hund angeleint werden muss. Doch verantwortungsbewusste Hundehalter müssen den Vierbeinern eine artgerechte Entwicklung ermöglichen."